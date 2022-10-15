Жовтень, 14 в 21:42

Президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів з нагоди Дня захисників і захисниць України вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам.

– Це слава тих, хто звільняє, а не поневолює. Це слава тих, хто приносить мир, а не руйнує його. Це слава тих, хто бореться за свободу так, що стає легендою ще за свого життя, – сказав він.

Глава держави вручив ордени Золота Зірка військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.

Збив шість Shahed-136 та звільняли міста: Зеленський вручив ордени Золота Зірка та відзнаки Хрест бойових заслуг / 8 фотографий

Так, з рук президента найвищу державну нагороду отримав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, який організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо.

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Нагороджений також полковник Олег Гончарук, під керівництвом якого підрозділи та військові формування на Запорізькому напрямку вели запеклі бої із силами противника, що переважали в кілька разів.

Орден Золота Зірка вручено й полковнику Дмитру Завадському, батальйон якого в березні та квітні давав гідну відсіч ворогу на Луганщині поблизу населеного пункту Новотошківське, а згодом здійснив укріплення позицій у цьому районі.

Також відзначено полковника Євгенія Кураша, який захищає Україну з 2014 року. З 5 до 11 вересня поточного року під час ведення наступальних дій на Ізюмському напрямку рішуче та вміло керував діями підрозділів бригади та резерву. Підрозділи бригади Євгенія Кураша звільнили низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

Золоту Зірку отримав і підполковник Ростислав Козій, який із початку повномасштабного вторгнення Росії командував підрозділами батальйону на передових позиціях у Луганській області.

Найвищу державну нагороду президент вручив і підполковнику Сергію Побережцю. Він керує роботою зенітного ракетного дивізіону ЗСУ, який 10 жовтня 2022 року, під час масованого ракетного удару по території України, знищив чотири крилаті ракети та шість БПЛА типу Shahed-136.

Нагороджений і полковник Ігор Скибюк, який на початку вересня здійснював керівництво підрозділами бригади під час ведення пошуково-ударних дій зі знищення противника у напрямку Балаклії, Куп’янська та Ізюма.

Орден отримав майстер-сержант Борис Харчук, який бере участь у відбитті збройної агресії РФ з 24 лютого 2022 року і має бойовий досвід з 2014 року. Він у середині червня під час відбиття атаки противника зазнав осколкових поранень та втратив третину лівої руки.

Відзначений найвищою нагородою і начальник відділу Управління СБУ в Миколаївській області полковник Сергій Качан, за безпосередньої участі якого було проведено 26 оперативно-бойових заходів із розвідки та знищення сил і засобів противника.

Орденом був нагороджений начальник артилерії підполковник Олег Голіней. Цьогоріч 25 лютого, під час наступу російських військ на Сєвєродонецьк Луганської області, гаубична артилерійська батарея під керівництвом підполковника знищила техніку й особовий склад ворога в районі Трьохізбенки.

Нагороджений і командир роти окремого загону спецпризначення Азов НГУ лейтенант Лев Пашко, під керівництвом якого група нацгвардійців наприкінці березня у виснажливому бою зупинила чергову спробу прориву ворога з боку населеного пункту Гнутове.

Відзначений орденом Золота Зірка снайпер НГУ старший сержант Дмитро Фінашин. Наприкінці травня в районі населеного пункту Яковлівка на Донеччині під час жорсткого бою старший сержант зумів виявити та знищити двох ворожих снайперів, чим дав побратимам змогу безпечно змінити позицію для корегування артилерії. Він втратив ліву руку.

Крім того, глава держави вручив військову відзнаку Хрест бойових заслуг.

Зокрема, президент нагородив полковника Держприкордонслужби Максима Балагуру, який влітку брав участь у звільненні значної частини Харківської області. Наприкінці серпня очолив зведений загін і виконував бойові завдання в Запорізькій області.

Відзнаку отримала командир радіолокаційного взводу, старший лейтенант Тетяна Волошина, яка у червні вміло корегувала роботу артилерії, завдяки чому було знищено та пошкоджено артилерійські установки ворога, з яких обстрілювали Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Луганської області.

Відзнаку президента також отримали:

Альона Величко, фельдшер медичного пункту мотопіхотного батальйону;

Наталія Возинська, санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти окремої механізованої бригади, молодший сержант;

Олександр Гапонов, старший лейтенант;

Володимир Онятицький, молодший сержант;

Євген Соловйов, командир авіаційної ескадрильї Повітряних сил ЗСУ;

Євген Юрчак, лейтенант.

Глава держави вручив відзнаки За мужність та відвагу:

95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

80-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

503-му окремому батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ,

8-му полку оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії,

4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії,

3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії,

15-му Слов’янському полку Національної гвардії,

1-му прикордонному загону Державної прикордонної служби,

23-му загону морської охорони Державної прикордонної служби.

Зеленський вручив ще низку відзнак.