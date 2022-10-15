После этой войны многое в военной науке, тактике ведения боя, стратегии изменится — Буданов
Глава украинской разведки уверен, что “украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами”.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Єдині новини.
— После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено — исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения, — говорит глава разведки.
Он высказал мнение, что сейчас ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии.
— Как бы там ни было, мы имеем дело с достаточно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе и ближе, — говорит Буданов.
Он также добавил, что то, что украинские военные учатся заграницей, является лишь вынужденным шагом, на который Украина пошла из соображений безопасности.
— Сейчас мы вынуждены учиться в других странах мира. Это вынужденная мера, есть большой риск в случае большого скопления людей на военных полигонах. Чтобы не было у противника возможности уничтожить наши резервы еще на этапе подготовки, наши западные союзники предоставили нам возможность готовиться на их полигонах, – отметил он.