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Факты / Україна

После этой войны многое в военной науке, тактике ведения боя, стратегии изменится — Буданов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
После этой войны многое в военной науке, тактике ведения боя, стратегии изменится — Буданов
Фото: Минобороны

Глава украинской разведки уверен, что “украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами”.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

— После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено — исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения, — говорит глава разведки.

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Он высказал мнение, что сейчас ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии.

— Как бы там ни было, мы имеем дело с достаточно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе и ближе, — говорит Буданов.

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Он также добавил, что то, что украинские военные учатся заграницей, является лишь вынужденным шагом, на который Украина пошла из соображений безопасности.

— Сейчас мы вынуждены учиться в других странах мира. Это вынужденная мера, есть большой риск в случае большого скопления людей на военных полигонах. Чтобы не было у противника возможности уничтожить наши резервы еще на этапе подготовки, наши западные союзники предоставили нам возможность готовиться на их полигонах, – отметил он.

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