Після цієї війни багато чого з військової науки, тактики ведення бою, стратегії зміниться – Буданов

Жовтень, 15 в 0:34

Глава української розвідки впевнений, що “українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі”.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Після цієї війни багато чого з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безперечно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих у світі фахівцями хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової абсолютно конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі типи озброєння, – каже голова розвідки.

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Він висловив думку, що зараз ні в кого у світі немає більшого досвіду, ніж в української армії.

– Як би там не було, ми маємо справу з досить сильним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем ​​наша перемога стає дедалі ближчою, – каже Буданов.

Він також додав, що те, що українські військові навчаються за кордоном, є лише вимушеним кроком, на який Україна пішла з міркувань безпеки.