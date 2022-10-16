Октябрь, 15 в 21:14

Почти 65 тысяч россиян отдали свою жизнь за то, что кучка людей в Кремле продолжает игнорировать реальность, но смерть даже 100 тысяч граждан РФ не остановит руководство России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 15 октября.

Президент напомнил, что Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на сумму $725 млн. По его словам, в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, противотанковое оружие и противорадарные ракеты.

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— Мы делаем все, чтобы уменьшить возможности оккупантов, способность российской армии нести террор по украинской земле. Последовательно уничтожаем логистику террористов, их склады и штабы. Общие потери врага только убитыми уже приближаются к шестидесяти пяти тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность, — сказал он.

По словам Зеленского, российское руководство не остановит даже если 100 тыс. россиян погибнут в войне против Украины.

— Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа — защита санкциями, защита помощью Украине, — только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста — все это путь к миру. Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможным ее террор, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что в эти и прошлые сутки различные регионы нашего государства подверглись российским атакам. В частности, оккупанты били ракетами и иранскими дронами по Донбассу, Запорожью, Николаевской, Харьковской, Сумской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины. Президент заявил, что часть из ракет и дронов была сбита.

— Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвреживать больше ударных позиций российской армии. И обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов, — сказал он.

Президент отметил, что после атак в некоторых городах и районах энергетикам все еще приходится ограничивать поставки электричества по графику для сохранения стабильности системы.

Он добавил, что в освобожденных районах на Харьковщине, на Херсонщине, в Донецкой области (в Лимане, в Святогорске) возвращается порядок — социальные и медицинские услуги, энергоснабжение, связь и почта и тому подобное.

— Например, начали возвращать газоснабжение в Изюм — первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ. Только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области. Продолжаются работы и на других направлениях, — сказал Зеленский.

Президент прокомментировал активные действия на разных участках фронта.

— Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции, — сказал Зеленский.

По его словам, на востоке и на юге Украины ВСУ делает все, чтобы оккупанты чувствовали, что они не имеют перспектив.

Украинский лидер в очередной раз обратился к мобилизованным россиянам, перейдя на русский. Он напомнил о возможности сдаться в плен, потому что это единственный способ сохранить жизнь, если они пришли воевать против Украины.