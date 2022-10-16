Жовтень, 15 в 21:14

Майже 65 тисяч росіян віддали своє життя за те, що купка людей у Кремлі продовжує ігнорувати реальність, але смерть навіть 100 тисяч громадян РФ не зупинить керівництво Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 15 жовтня.

Президент нагадав, що Сполучені Штати надали Україні новий пакет військової допомоги на суму $725 млн. За його словами, у пакет увійдуть боєприпаси для РСЗВ HIMARS та артилерії, протитанкова зброя і протирадарні ракети.

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– Ми робимо все, щоб зменшити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади й штаби. Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до шістдесяти пʼяти тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність, – сказав він.

За словами Зеленського, російське керівництво не зупинить навіть якщо 100 тис. росіян загинуть у війні проти України.

– Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру. Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак. Зокрема, окупанти били ракетами та іранськими дронами по Донбасу, Запоріжжю, Миколаївщині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Дніпропетровщині та інших областях України. Президент заявив, що частину з ракет і дронів було збито.

– Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків, – сказав він.

Президент зазначив, що після атак в деяких містах і районах енергетикам все ще доводиться обмежувати постачання електрики за графіком для збереження стабільності системи.

Він додав, що у звільнених районах на Харківщині, на Херсонщині, на Донеччині (у Лимані, у Святогірську) повертається порядок – соціальні та медичні послуги, енергопостачання, зв’язок та пошта тощо.

– Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм – перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи й на інших напрямках, – сказав Зеленський.

Президент прокоментував активні дії на різних ділянках фронту.

– Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції, – сказав Зеленський.

За його словами, на сході й на півдні України ЗСУ робить усе, щоб окупанти відчували, що вони не мають перспектив.

Український лідер вкотре звернувся до мобілізованих росіян, перейшовши на російську. Він нагадав про можливість здатись в полон, бо це єдиний спосіб зберегти життя, якщо вони прийшли воювати проти України.