Чи є наразі небезпека наступу з боку Білорусі – відповідь Держприкордонслужби

Жовтень, 16 в 20:44

У Державній прикордонній службі України заявили, що поки що не зафіксовано жодних змін на кордоні з Білоруссю. При цьому підрозділи розвідки та сили безпеки продовжують відстежувати ситуацію.

– Ми не фіксуємо змін у характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які перебувають на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі, ні в характері їхніх дій загалом. Звісно, ​​і підрозділи розвідки та всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають та відслідковують ситуацію по самій Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави, – заявив в ефірі Єдиних новин прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Раніше повідомлялось, що у рамках так званого розгортання спільного угруповання військ до Білорусі перекинуть до 9 тис. російських військових.