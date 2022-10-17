В НАПК объяснили, могут ли чиновники получить деньги за взятие в плен Гиркина

Октябрь, 16 в 22:30

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили, могут ли чиновники получить деньги за пленение военного преступника Игоря Гиркина и как нужно декларировать эти средства.

По данным НАПК, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. Однако в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что гарантирует выплату $100 тыс. за передачу российского террориста Игоря Гиркина в украинский плен.

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Известно, что Гиркин еще с 2014 года активно участвует в агрессии России против Украины. В частности, под его руководством захватили админздания в Славянске и заявили о создании псевдореспублики “ДНР”.

Он является одним из главных подозреваемых по делу об уничтожении Boeing 777 в Донецкой области. В НАПК пожелали удачной “охоты” на российского военного преступника.

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Источник: НАПК