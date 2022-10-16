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Факты / Україна

Убежать нереально – свои пристрелят: оккупант рассказал о заградотрядах на передовой

Валентина Летяк, редактор ленты
Убежать нереально – свои пристрелят: оккупант рассказал о заградотрядах на передовой
Фото: Depositphotos

РФ создала на фронте так называемые заградотряды, не позволяющие убежать с поля боя. На первой линии – зеки, которых в случае чего расстреливают мобилизованные, стоящие на второй линии. А за ними на третьей линии следят регулярные военные подразделения.

О реалиях войны в Украине российский оккупант рассказал жене. Их разговор перехватила СБУ.

– У нас зеков привезли из тюрьмы, завели куда-то вперед. А мы сидим, как заградотряд. Если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально – свои пристрелят, – жалуется мобилизованный россиянин.

Он также возмущен тем, что сейчас официально должен быть на учениях, а не на войне.

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– Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении! – говорит он.

Единственный способ выжить для россиян – сдаться в плен украинским защитникам. Для них и родственников работает горячая линия: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Факты ICTV ранее составили инструкцию для российских военных, как сдаться в плен.

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Источник: СБУ
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