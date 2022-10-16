Набрали добровольців, які автомат в руках не тримали: окупант скаржиться на мобілізацію та брак техніки
Окупанти скаржаться на мобілізацію в Росії та нікчемність спорядження їхньої армії у порівнянні із ЗСУ.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова військовослужбовця РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
– Це просто зараз поїде непідготовлене м’ясо сюди. Не буде ніхто нікого навчати. Мені теж обіцяли, що нас навчатимуть два місяці, ти нікому не вір. Тут набрали таких самих добровольців, які автомат у руках не тримали. Вагнер привезли, всі вони тюремники з важкими термінами, їх хочуть пустити вперед, – висловився окупант про мобілізацію.
Російський солдат зазначив, що керівництво лякає їх в’язницею за дезертирство та залишення позицій.
За словами загарбника, в армії РФ немає достатньо зброї та техніки для продовження бойових дій.
– Градів немає. Де гради, де літаки взагалі, де все це? У нас квадрокоптери в дощ бояться літати, бо у них якісь моторчики там стоять, що вони можуть замкнути. Ці (ЗСУ – Ред.) літають і дощ, і у вітер, і в сніг, і в ожеледицю, і коли хочуть. Ні тепловізорів немає. У цих є все, – додав він.