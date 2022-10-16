Следующие недели войны в Украине будут решающими — CNN

Октябрь, 16 в 13:39

Ближайшие недели войны в Украине будут критическими, Россия может усилить военный ответ на контрнаступление ВСУ.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ экспертов.

Отмечается, что с приближением холодных месяцев, которые, вероятно, приведут к замедлению наземных боев, предстоящие недели будут иметь решающее значение.

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— То, что казалось отдаленной перспективой для чего-то, что можно было бы убедительно описать как победу Украины, теперь гораздо более правдоподобно. Ответ со стороны России, скорее всего, будет усиливаться, – так считает старший научный сотрудник программы Chatham House из России и Евразии Кейр Джайлс.

По словам экспертов, успешное контрнаступление ВСУ изменило ход войны.

А взрыв на Керченском мосту дал Украине значительный стратегический толчок, а также повлиял на граждан РФ, которые верили в могущество России.

– Россияне надеются избежать коллапса на линии фронта до наступления зимы, – заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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