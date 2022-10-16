Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Наступні тижні війни в Україні будуть вирішальними – CNN

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Найближчі тижні війни в Україні будуть критичними, Росія може посилити військову відповідь на контрнаступ ЗСУ.

Про це пише CNN з посиланням на аналіз експертів.

Зазначається, що з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні матимуть вирішальне значення.

Зараз дивляться

– Те, що здавалося віддаленою перспективою для чогось, що можна було б переконливо описати як перемогу України, тепер набагато правдоподібніше. Відповідь з боку Росії, найімовірніше, буде посилюватися, – так вважає старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс.

За словами експертів, успішний контрнаступ ЗСУ змінив хід війни. А вибух на Керченському мосту дав Україні значний стратегічний поштовх, а також вплинув на громадян РФ, які вірили у могутність Росії.

– Росіяни сподіваються уникнути колапсу на лінії фронту до настання зими, – заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Коли чекати на хороші новини з Херсону: експерт назвав терміни

Джерело: CNN
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка