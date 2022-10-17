Разместили технику в двух турбинных залах: часть ЗАЭС контролируют кадыровцы

Октябрь, 16 в 21:43

В Центре национального сопротивления сообщили, что бандформирование главы Чечни Рамзана Кадырова контролирует часть Запорожской АЭС. На территории станции размещена их техника и оружие.

— Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют себя неуверенно. Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова — СОБР Ахмат, который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2, — заявили в ЦНС.

Отмечается, что РФ пытаются как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Кроме того, российские военные уже начали переводить систему хранения отработанного ядерного топлива на станции на стандарты страны-агрессора и приспосабливают ядерные реакторы к использованию топливных сборок РФ.

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Также сотрудников станции принуждают подписать “трудовые договора” с новосозданной российской управляющей компанией.