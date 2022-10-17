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Факти / Україна

Розмістили техніку у двох турбінних залах: частину ЗАЕС контролюють кадирівці

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

У Центрі національного спротиву повідомили, що бандформування голови Чечні Рамзана Кадирова контролює частину Запорізької АЕС. На території станції розміщено їх техніку та зброю.

– Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почуваються невпевнено. Відомо, що з недавніх пір частина станції контролює бандформування Кадирова – СОБР Ахмат, який розмістив свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2, – заявили у ЦНС.

Зазначається, що РФ намагаються якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

Крім того, російські військові вже почали переводити систему зберігання відпрацьованого ядерного палива на станції на стандарти країни-агресора та пристосовують ядерні реактори до використання паливних зборок РФ.

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Також співробітників станції змушують підписати “трудові договори” з новоствореною російською керуючою компанією.

– У разі відмови працівникам загрожують забороною перебування на території станції. Персоналу заборонили залишати межі окупованого регіону, – інформують у Центрі.

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