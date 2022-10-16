Жовтень, 16 в 15:20

РФ створила на фронті так звані заградзагони, які не дають можливості втекти з поля бою. На першій лінії – зеки, яких у разі чого розстрілюють мобілізовані, що стоять на другій лінії. А за ними на третій лінії слідкують регулярні військові підрозділи.

Про реалії війни в Україні російський окупант розповів дружині. Їхню розмову перехопила СБУ.

– У нас зеков привезли с тюрьмы, завели куда-то вперед. А мы сидим, как заградотряд. Если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят, – скаржиться мобілізований росіянин.

Він також обурений тим, що зараз офіційно мав би бути на навчаннях, а не на війні.

Зараз дивляться

– Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении! – каже він.

Єдиний спосіб вижити для росіянам – здатися у полон українським захисникам. Для них та родичів працює гаряча лінія: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Факти ICTV раніше склали інструкцію для російських військових, як здатися в полон.