Октябрь, 15 в 17:48

Военнообязанные россияне после объявления в России мобилизации начали массово искать в интернете способы сдаться в плен украинским военным.

Об этом в своем Telegram канале рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Набирает обороты следующая история. Дружили раньше, уехал в России товарищ, не буду говорить как зовут, теперь звонит и просит: “меня еще в армию не забрали, но точно мобилизуют. А как мне сдаться в плен?”. То есть россияне сейчас гуглят, как сдаться в плен еще до того, как попадают в армию. И это правильное и мудрое решение, — рассказал Ким.

Он напомнил, что в Украине существует проект Хочу жить, который является единственным центром приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен. Для этого можно также позвонить по номеру: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

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Сдаться в плен можно, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

Факты ICTV ранее составили инструкцию для российских военных, как сдаться в плен.

Кроме того, Виталий Ким оставил ссылку на Telegram канал проекта Хочу жить.

Фото: Андрій Білецький