ВСУ обстреляли ПВО армии РФ в Херсонской области – ОК Юг
Украинская авиация за прошедшие сутки 13 раз поражала позиции россиян на Юге.
Попали украинские защитники по местам развертывания противовоздушной обороны армии РФ в Бериславском и Каховском районах Херсонской области.
Кроме того, попали Вооруженные силы Украины и по местам сосредоточения живой силы врага и техники в Николаевском и Баштанском районах.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач.
Согласно подтвержденным данным, в течение 15 октября армия России на Юге Украины потеряла:
- 14 военных,
- три самоходных артустановки,
- гаубицу Мста-Б,
- станцию радиоэлектронной борьбы
Повреждены восемь единиц техники, среди которых еще две самоходные установки и гаубица 122-го калибра, танк и автомобильная бронетехника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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