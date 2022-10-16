Октябрь, 16 в 6:29

Украинская авиация за прошедшие сутки 13 раз поражала позиции россиян на Юге.

Попали украинские защитники по местам развертывания противовоздушной обороны армии РФ в Бериславском и Каховском районах Херсонской области.

Кроме того, попали Вооруженные силы Украины и по местам сосредоточения живой силы врага и техники в Николаевском и Баштанском районах.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач.

Согласно подтвержденным данным, в течение 15 октября армия России на Юге Украины потеряла:

14 военных,

три самоходных артустановки,

гаубицу Мста-Б,

станцию ​​радиоэлектронной борьбы

Повреждены восемь единиц техники, среди которых еще две самоходные установки и гаубица 122-го калибра, танк и автомобильная бронетехника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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