Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ обстреляли ПВО армии РФ в Херсонской области – ОК Юг

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Украинская авиация за прошедшие сутки 13 раз поражала позиции россиян на Юге.

Попали украинские защитники по местам развертывания противовоздушной обороны армии РФ в Бериславском и Каховском районах Херсонской области.

Кроме того, попали Вооруженные силы Украины и по местам сосредоточения живой силы врага и техники в Николаевском и Баштанском районах.

Сейчас смотрят

Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач.

Согласно подтвержденным данным, в течение 15 октября армия России на Юге Украины потеряла:

  • 14 военных,
  • три самоходных артустановки,
  • гаубицу Мста-Б,
  • станцию ​​радиоэлектронной борьбы

Повреждены восемь единиц техники, среди которых еще две самоходные установки и гаубица 122-го калибра, танк и автомобильная бронетехника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка