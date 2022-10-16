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Факти / Україна

ЗСУ обстріляли ППО армії РФ на Херсонщині – ОК Південь

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Українська авіація впродовж минулої доби 13 разів уражала позиції росіян на Півдні.

Поцілили українські захисники по місцях розгортання протиповітряної оборони армії РФ у Бериславському та Каховському районах Херсонської області.

Крім того, поцілили Збройні сили України й по місцях зосередження живої сили ворога й техніки в Миколаївському й Баштанському районах.

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Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань.

Згідно з підтвердженими даними, протягом 15 жовтня армія Росії на Півдні України втратила:

  • 14 військових,
  • три самохідні артустановки,
  • гаубицю Мста-Б,
  • станцію радіоелектронної боротьби.

Пошкоджено вісім одиниць техніки, серед яких ще дві самохідні установки та гаубиця 122-го калібру, танк та автомобільна бронетехніка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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