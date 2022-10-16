ЗСУ обстріляли ППО армії РФ на Херсонщині – ОК Південь
Українська авіація впродовж минулої доби 13 разів уражала позиції росіян на Півдні.
Поцілили українські захисники по місцях розгортання протиповітряної оборони армії РФ у Бериславському та Каховському районах Херсонської області.
Крім того, поцілили Збройні сили України й по місцях зосередження живої сили ворога й техніки в Миколаївському й Баштанському районах.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань.
Згідно з підтвердженими даними, протягом 15 жовтня армія Росії на Півдні України втратила:
- 14 військових,
- три самохідні артустановки,
- гаубицю Мста-Б,
- станцію радіоелектронної боротьби.
Пошкоджено вісім одиниць техніки, серед яких ще дві самохідні установки та гаубиця 122-го калібру, танк та автомобільна бронетехніка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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