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Факты / Україна

России нас не сломить! Зеленский показал видео попадания в дом в Киеве

Валентина Летяк, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю атаку РФ на Киев и показал последствия попадания дронов-камикадзе в жилой дом.

– Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломить не удастся, – подчеркнул глава государства.

Он заверил, что оккупантам не избежать справедливого наказания и осуждения будущих поколений, а Украину ждет только победа над врагом.

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Утром 17 октября во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Россия атаковала столицу иранскими дронами-камикадзе.

Власти города подтвердили четыре прилета, в том числе попадание в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов 18 человек. Предварительно, двое жильцов дома остаются заблокированными разрушенными конструкциями.

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