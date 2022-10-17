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Факти / Україна

Росії нас не зламати! Зеленський показав відео влучання в будинок у Києві

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранкову атаку РФ на Київ та показав наслідки влучання дронів-камікадзе у житловий будинок.

– Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться, – наголосив глава держави.

Він запевнив, що окупанти не уникнуть справедливого покарання та осуду майбутніх поколінь, а на Україну чекає лише перемога над ворогом.

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Вранці 17 жовтня під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Росія атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.

Влада міста підтвердила чотири прильоти, зокрема влучання у житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 18 людей. Попередньо, двоє мешканців будинку залишаються заблокованими зруйнованими конструкціями.

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