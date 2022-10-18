Октябрь, 18 в 13:31

Несмотря на предостережение государственных органов, должностные лица ГП Антонов не приняли надлежащих мер по сохранению самолета АН-225 Мрия.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Сотрудники ведомства совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства.

— Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предостережение государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов, — сообщили в СБУ.

Кроме того, правоохранители разоблачили бывшего гендиректора ГП Антонов на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

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— В марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей, — говорится в сообщении.

По этому факту экс-директору уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в феврале российские оккупанты уничтожили на аэродроме в Гостомеле флагман украинской авиации — крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия.

В апреле спикер ГП Антонов Лариса Дроздова рассказала, что утром 24 февраля Мрию не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж.