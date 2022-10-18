Жовтень, 18 в 13:31

Попри застереження державних органів, службові особи ДП Антонов не вжили належних заходів для збереження літака АН-225 Мрія. Про це повідомили у​​ Службі безпеки України. Співробітники відомства спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження.

– Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів для збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків, – повідомили в СБУ.

Крім цього, правоохоронці викрили колишнього гендиректора ДП Антонов на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

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– У березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він вніс сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у лютому російські окупанти знищили на аеродромі в Гостомелі флагман української авіації – найбільший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія.

У квітні речниця ДП Антонов Лариса Дроздова розповіла, що вранці 24 лютого Мрію не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.