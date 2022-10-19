Це підготовка до масової депортації українців: Данілов про воєнний стан Путіна
Росія, запроваджуючи “воєнний стан” на тимчасово окупованих територіях України, готується до масової депортації населення нашої країни.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.
– Військовий стан Путіна (президента РФ Володимира Путіна. – Ред.) в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення до депресивних районів Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який уже був скоєний Росією в Криму і залишився непокараним, – написав Данілов на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Нагадаємо, 19 жовтня Путін оголосив про рішення запровадити “воєнний стан” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Фото: РНБО