Октябрь, 19 в 7:26

В Таврийске и Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты блокируют работу операторов мобильной связи и интернета.

Как отметили 19 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, таким образом захватчики пытаются скрыть перемещение военной техники и личного состава.

Кроме того, согласно информации украинской стороны, российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины, задерживается выплата денежных надбавок.

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Не могут получить обещанную компенсацию и родственники погибших оккупантов.

Тем временем захватчики на временно оккупированных территориях продолжают уничтожать украинское культурное наследие.

Россияне, сообщают в Генштабе ВСУ, грабят музеи, сжигают украинскую литературу, а также учебники, напечатанные на украинском языке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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