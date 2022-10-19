Чтобы скрыть перемещение: оккупанты блокируют мобильную связь и интернет на Херсонщине
В Таврийске и Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты блокируют работу операторов мобильной связи и интернета.
Как отметили 19 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, таким образом захватчики пытаются скрыть перемещение военной техники и личного состава.
Кроме того, согласно информации украинской стороны, российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины, задерживается выплата денежных надбавок.
Не могут получить обещанную компенсацию и родственники погибших оккупантов.
Тем временем захватчики на временно оккупированных территориях продолжают уничтожать украинское культурное наследие.
Россияне, сообщают в Генштабе ВСУ, грабят музеи, сжигают украинскую литературу, а также учебники, напечатанные на украинском языке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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