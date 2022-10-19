Щоб приховати переміщення: окупанти блокують мобільний зв’язок та інтернет на Херсонщині
У Таврійську та Новій Каховці Херсонської області російські окупанти блокують роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.
Як наголосили 19 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України, таким чином загарбники намагаються приховати переміщення військової техніки та особового складу.
Крім того, за інформацією української сторони, російським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України, затримують виплати грошових надбавок.
Не можуть отримати обіцяну компенсацію й родичі загиблих окупантів.
Тим часом загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують знищувати українську культурну спадщину.
Росіяни, повідомляють у Генштабі ЗСУ, грабують музеї, спалюють українську літературу, а також підручники, що надруковані українською мовою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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