Щоб приховати переміщення: окупанти блокують мобільний зв’язок та інтернет на Херсонщині

Жовтень, 19 в 7:26

У Таврійську та Новій Каховці Херсонської області російські окупанти блокують роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.

Як наголосили 19 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України, таким чином загарбники намагаються приховати переміщення військової техніки та особового складу.

Крім того, за інформацією української сторони, російським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України, затримують виплати грошових надбавок.

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Не можуть отримати обіцяну компенсацію й родичі загиблих окупантів.

Тим часом загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують знищувати українську культурну спадщину.

Росіяни, повідомляють у Генштабі ЗСУ, грабують музеї, спалюють українську літературу, а також підручники, що надруковані українською мовою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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