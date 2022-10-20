Зґвалтували 22-річну українку та її 4-річну доньку: звіт ООН щодо воєнних злочинів РФ
В одному з окупованих населених пунктів Київської області російські солдати зґвалтували 22-річну українку, її чоловіка та 4-річну доньку. Також окупанти змусили пару займатися сексом на їхніх очах.
Про це йдеться у звіті ООН.
A-77-533-AUV-EN by on Scribd
Крім того, окупанти зґвалтували 83-річну жінку на очах її чоловіка-інваліда.
56-річна жінка із села в Київській області розповіла, як двоє російських солдатів чинили над нею сексуальне насильство, а третій військовий спостерігав за тим, що відбувається.
– Ці свідчення і багато інших у звіті показують, що російські солдати використали зґвалтування як зброю війни за вісім місяців, що минули з початку варварського вторгнення, – пише Daily Mail.
У звіті детально описується, як окупанти без суду та слідства проводили масові страти у Києві, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.
– У більшості випадків ці акти зґвалтування також прирівнюються до тортур та жорстокого чи нелюдського поводження з жертвами та родичами, яких змусили дивитися, – йдеться у звіті.
В іншому селі Київської області російський солдат увійшов до будинку та спробував витягнути з дому 50-річну жінку. Чоловік відчайдушно намагався захистити дружину, але російський солдат застрелив його.
– Солдат відвів жінку до сусіднього порожнього будинку, де ґвалтував її, доки не прибула військова частина ЗС РФ і не забрала його. Її чоловік помер за два дні від отриманих травм, оскільки його не змогли доставити до лікарні, – йдеться у повідомленні.