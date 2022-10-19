Октябрь, 19 в 8:17

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам опорных пунктов и местам сосредоточения сил и средств РФ в южных областях Украины.

Согласно подтвержденным данным Оперативного командования Юг, армия России накануне потеряла:

84 военных,

две самоходные крупнокалиберные гаубицы типа Акация и Мста-С,

танк,

три единицы автомобильной бронетехники

Нет у оккупантов теперь еще и трех складов с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области и Баштанском районе Николаевской области.

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К слову, 17 октября в том же Бериславском районе Вооруженные силы Украины уничтожили еще два склада боеприпасов РФ.

Россияне накануне дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и Ураган недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка Бериславского района.

Как отмечают в ОК Юг, обошлось без потерь.

Вражеская авиация в это время трижды атаковала район населенного пункта Давыдов Брод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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