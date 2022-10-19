ВСУ уничтожили три склада боеприпасов РФ на Юге
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам опорных пунктов и местам сосредоточения сил и средств РФ в южных областях Украины.
Согласно подтвержденным данным Оперативного командования Юг, армия России накануне потеряла:
- 84 военных,
- две самоходные крупнокалиберные гаубицы типа Акация и Мста-С,
- танк,
- три единицы автомобильной бронетехники
Нет у оккупантов теперь еще и трех складов с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области и Баштанском районе Николаевской области.
К слову, 17 октября в том же Бериславском районе Вооруженные силы Украины уничтожили еще два склада боеприпасов РФ.
Россияне накануне дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и Ураган недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка Бериславского района.
Как отмечают в ОК Юг, обошлось без потерь.
Вражеская авиация в это время трижды атаковала район населенного пункта Давыдов Брод.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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