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Факты / Україна

ВСУ уничтожили три склада боеприпасов РФ на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам опорных пунктов и местам сосредоточения сил и средств РФ в южных областях Украины.

Согласно подтвержденным данным Оперативного командования Юг, армия России накануне потеряла:

  • 84 военных,
  • две самоходные крупнокалиберные гаубицы типа Акация и Мста-С,
  • танк,
  • три единицы автомобильной бронетехники

Нет у оккупантов теперь еще и трех складов с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области и Баштанском районе Николаевской области.

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К слову, 17 октября в том же Бериславском районе Вооруженные силы Украины уничтожили еще два склада боеприпасов РФ.

Россияне накануне дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и Ураган недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка Бериславского района.

Как отмечают в ОК Юг, обошлось без потерь.

Вражеская авиация в это время трижды атаковала район населенного пункта Давыдов Брод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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