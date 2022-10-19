ЗСУ знищили три склади боєприпасів РФ на Півдні

Жовтень, 19 в 8:17

Українська авіація впродовж минулої доби завдала 15 ударів по районах опорних пунктів та місцях зосередження сил та засобів РФ у південних областях України.

Згідно з підтвердженими даними Оперативного командування Південь, армія Росії напередодні втратила:

84 військових,

дві самохідні великокаліберні гаубиці типу Акація та Мста-С,

танк,

три одиниці автомобільної бронетехніки.

Немає в окупантів тепер ще й трьох складів із боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області й Баштанському районі Миколаївської області.

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До слова, 17 жовтня в тому ж таки Бериславському районі Збройні сили України знищили ще два склади боєприпасів РФ.

Окупанти натомість напередодні двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град та Ураган нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка й Трифонівка Бериславського району.

Як наголошують в ОК Південь, минулося без втрат.

Ворожа авіація тим часом тричі атакувала район Давидового Броду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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