ЗСУ знищили три склади боєприпасів РФ на Півдні
Українська авіація впродовж минулої доби завдала 15 ударів по районах опорних пунктів та місцях зосередження сил та засобів РФ у південних областях України.
Згідно з підтвердженими даними Оперативного командування Південь, армія Росії напередодні втратила:
- 84 військових,
- дві самохідні великокаліберні гаубиці типу Акація та Мста-С,
- танк,
- три одиниці автомобільної бронетехніки.
Немає в окупантів тепер ще й трьох складів із боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області й Баштанському районі Миколаївської області.
До слова, 17 жовтня в тому ж таки Бериславському районі Збройні сили України знищили ще два склади боєприпасів РФ.
Окупанти натомість напередодні двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град та Ураган нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка й Трифонівка Бериславського району.
Як наголошують в ОК Південь, минулося без втрат.
Ворожа авіація тим часом тричі атакувала район Давидового Броду.
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