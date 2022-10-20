Жовтень, 20 в 17:59

Протягом останніх десяти днів війська РФ майже у сім разів збільшили інтенсивність ракетних ударів по території України.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він нагадав, що РФ продовжує систематичні авіаційні та ракетні удари по населених пунктах та об’єктах інфраструктури в нашій державі. Водночас спостерігається різке та суттєве збільшення кількості ракетних ударів РФ.

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– Так, з 10 жовтня противник випустив 154 ракети по території України, що порівняно з першою декадою місяця більше майже в сім разів. У першій декаді було випущено 21 ракету, – наголосив Громов.

За його словами, в основному ворог застосовував крилаті ракети повітряного базування. При цьому протягом попередньої декади (перших 10 днів жовтня) застосування цих ракет не фіксувалося загалом.

– Кількість застосованих ракет, 83 одиниці, перевищила кількість ракет цих типів, застосованих упродовж чотирьох місяців: червня, липня, серпня та вересня. У той період було застосовано лише 43 ракети, – уточнив представник Генштабу.

Майже третину (29%) від випущених по Україні ракет за останні 10 днів становили Калібри, які окупанти запускають з моря. Крім того, РФ збільшила інтенсивність використання крилатих ракет наземного базування (вісім одиниць проти однієї в попередній період).

Громов зазначив, що протягом останнього тижня значно зросла ефективність української системи ППО. Цьому сприяло набуття українськими військовими досвіду в збитті ракет, а також отримання нових зразків переносних зенітних ракетних комплексів.

– Ефективність системи нашої протиповітряної оборони залишається на достатньо високому рівні – 64%. Це 81 ракета зі 126 застосованих, яка була знищена, – уточнив Громов.

Різко зросла й інтенсивність застосування ворогом іранських дронів-камікадзе Shahed-136. З 10 жовтня війська РФ використали проти України 176 безпілотників. У порівнянні з попередньою декадою це більше у 2,5 раза.

Протягом останнього тижня ворог націлив 65 дронів на об’єкти в Києві та Київській області. Майже половину з них (27 одиниць) окупанти запустили з території Білорусі.

Громов закликав українців не нехтувати правилами повітряної тривоги, оскільки навіть знищені в повітрі ракета чи дрон можуть нести небезпеку.

Джерело: Військове телебачення України