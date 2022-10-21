Жовтень, 21 в 0:05

Глава британського Міністерства оборони Бен Уоллес під час виступу в нижній палаті парламенту (Палата громад) анонсував підготовку нового пакета військової допомоги для ЗСУ, який допоможе взимку.

Виступ міністра розповсюдив британський телеканал The Sun.

– Підтримка України залишається пріоритетом Міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Через наближення зими ми розробляємо пакет підтримки для України цієї пори року, до якого увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українські військові, – Ред.) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені та погано озброєні росіяни, – сказав Уоллес.

Британський міністр додав, що вони продовжать надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони “на тлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру”.

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– Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги для України. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет, – сказав Уоллес.

Міністр оборони Британії також розповів Палаті громад про свій незапланований візит до столиці США, а також повідомив про інцидент 29 вересня, коли російський винищувач випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.