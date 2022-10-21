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Кулеба обсудил с премьером Израиля сотрудничество Ирана и России в войне против Украины

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Кулеба обсудил с премьером Израиля сотрудничество Ирана и России в войне против Украины
Фото: Pixabay

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне против Украины.

— Этим вечером я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который сообщил мне обновленную информацию о войне в Украине.

Я поделился с ним нашей глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и Россией. Израиль стоит на стороне украинского народа, — написал Яир Лапид.

Израильское издание The Times of Israel отметило, что Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о том, чтобы Израиль поставил Украине системы противовоздушной обороны после серии ударов России в последние дни, которые, по мнению многих, были нанесены с помощью поставленных Ираном беспилотников.

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Источник: The Times of Israel

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