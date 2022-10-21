Кулеба обсудил с премьером Израиля сотрудничество Ирана и России в войне против Украины
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне против Украины.
— Этим вечером я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который сообщил мне обновленную информацию о войне в Украине.
Я поделился с ним нашей глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и Россией. Израиль стоит на стороне украинского народа, — написал Яир Лапид.
Израильское издание The Times of Israel отметило, что Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о том, чтобы Израиль поставил Украине системы противовоздушной обороны после серии ударов России в последние дни, которые, по мнению многих, были нанесены с помощью поставленных Ираном беспилотников.
Источник: The Times of Israel
This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 20, 2022
I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia.
Israel stands with the Ukrainian people. ???????? ????????