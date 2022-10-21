Кулеба обсудил с премьером Израиля сотрудничество Ирана и России в войне против Украины

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне против Украины.

— Этим вечером я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который сообщил мне обновленную информацию о войне в Украине.

Я поделился с ним нашей глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и Россией. Израиль стоит на стороне украинского народа, — написал Яир Лапид.