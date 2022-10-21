Кулеба обговорив з прем’єром Ізраїлю співпрацю Ірану та Росії у війні проти України

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили співпрацю Ірану та Росії у війні проти України.

– Цього вечора я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який повідомив мені оновлену інформацію про війну в Україні.

Я поділився з ним нашим глибоким занепокоєнням з приводу військових зв’язків між Іраном і Росією. Ізраїль стоїть на боці українського народу, – написав Яїр Лапід.