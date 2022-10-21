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Кулеба обговорив з прем’єром Ізраїлю співпрацю Ірану та Росії у війні проти України

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Кулеба обговорив з прем’єром Ізраїлю співпрацю Ірану та Росії у війні проти України
Фото: Pixabay

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили співпрацю Ірану та Росії у війні проти України.

– Цього вечора я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який повідомив мені оновлену інформацію про війну в Україні.

Я поділився з ним нашим глибоким занепокоєнням з приводу військових зв’язків між Іраном і Росією. Ізраїль стоїть на боці українського народу, – написав Яїр Лапід.

Ізраїльське видання The Times of Israel зазначило, що Лапід не згадав про офіційний запит України про те, щоб Ізраїль поставив Україні системи протиповітряної оборони після серії ударів Росії останніми днями, які, на думку багатьох, були завдані за допомогою поставлених Іраном безпілотників.

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Джерело: The Times of Israel

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