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Факты / Україна

Нельзя маньяку продавать нож – СБУ о поставках в РФ дронов и ракет из Ирана

Татьяна Забожко, редактор ленты
Василь Малюк
Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины устанавливают имена всех причастных к поставкам России иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

Согласно материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранских властей и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины, отмечают в СБУ.

– Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен отвечать за военные преступления РФ.

Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей, – убежден глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, несмотря на попытки РФ замаскировать Шахеды под Герани, следователи СБУ все равно докажут их иранское происхождение, в том числе и с помощью экспертиз.

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– Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их, – заметил глава СБУ.

После того, как правоохранители установят имена всех причастных лиц, способы и маршруты перевозки вооружения, за помощь государству-агрессору виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: СБУ
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