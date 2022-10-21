Не можна маніяку продавати ніж – СБУ про постачання до РФ дронів та ракет з Ірану

Жовтень, 21 в 14:03

Слідчі Служби безпеки України встановлюють імена всіх причетних до постачання Росії іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

Згідно з матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають Росії у війні проти України, зазначають у СБУ.

– Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста й села, має також відповідати за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку нагострений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей, – переконаний очільник СБУ Василь Малюк.

За його словами, попри спроби РФ замаскувати Шахеди під Герані, слідчі СБУ все одно доведуть їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз.

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– Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх, – зауважив очільник СБУ.

Після того, як правоохоронці встановлять імена всіх причетних осіб, способи та маршрути перевезення озброєння, за пособництво державі-агресору винним загрожуватиме до 12 років тюрми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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