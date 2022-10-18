Октябрь, 18 в 9:03

Вчера, 17 октября, российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Где находятся похищенные и в каком они состоянии — неизвестно.

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Из-за очередного такого инцидента госпредприятие Энергоатом обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу, чтобы они приложили все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена оккупантов.

Ранее в Энергоатоме заявили о похищении 10 октября российскими оккупантами заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Источник: Энергоатом