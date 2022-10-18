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Факты / Происшествия

Оккупанты похитили помощника гендиректора ЗАЭС и начальника службы информтехнологий

Марта Бондаренко, редактор ленты
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Вчера, 17 октября, российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Где находятся похищенные и в каком они состоянии — неизвестно.

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Из-за очередного такого инцидента госпредприятие Энергоатом обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу, чтобы они приложили все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена оккупантов.

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Ранее в Энергоатоме заявили о похищении 10 октября российскими оккупантами заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Источник: Энергоатом

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