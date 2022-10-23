Морпех сбил российский вертолет К-52 Аллигатор из пулемета

Октябрь, 23 в 16:38

На юге морпех уничтожил российский боевой вертолет К-52 Аллигатор из пулемета.

Об этом сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

– На днях на Херсонском направлении матроса одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 Аллигатор. Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный, — говорится в сообщении.

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Отметим, боевой вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

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