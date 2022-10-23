Морпіх збив російський вертоліт К-52 Алігатор із кулемета
На півдні морпіх знищив російський бойовий вертоліт К-52 Алігатор із кулемета.
Про це повідомили у 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.
– Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 Алігатор. Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та кулеметним вогнем перетворив літальний апарат в летальний, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, бойовий гелікоптер Ка-52 Алігатор випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько $16 млн.
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