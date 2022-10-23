Октябрь, 23 в 12:26

Ночью 23 октября российские войска обстреляли Запорожскую область из дронов и зенитно-ракетных комплексов.

Повреждены дома и школа: РФ обстреляла Запорожскую область дронами и ракетами / 3 фотографии

По предварительным данным, оккупанты использовали для обстрела областного центра беспилотники-камикадзе типа Shahed-136, а населенных пунктов поблизости – ЗРК С-300.

Один из дронов попал в общественное здание в областном центре. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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В одном из сел Запорожского района три ракеты типа С-300 повредили частные дома и помещение школы.

– Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное – берегите свою жизнь! – призвал руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух