Повреждены дома и школа: РФ обстреляла Запорожскую область дронами и ракетами
Ночью 23 октября российские войска обстреляли Запорожскую область из дронов и зенитно-ракетных комплексов.
По предварительным данным, оккупанты использовали для обстрела областного центра беспилотники-камикадзе типа Shahed-136, а населенных пунктов поблизости – ЗРК С-300.
Один из дронов попал в общественное здание в областном центре. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В одном из сел Запорожского района три ракеты типа С-300 повредили частные дома и помещение школы.
– Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное – берегите свою жизнь! – призвал руководитель областной военной администрации Александр Старух.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух