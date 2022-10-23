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Факты / Україна

Повреждены дома и школа: РФ обстреляла Запорожскую область дронами и ракетами

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022

Ночью 23 октября российские войска обстреляли Запорожскую область из дронов и зенитно-ракетных комплексов.

Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Повреждены дома и школа: РФ обстреляла Запорожскую область дронами и ракетами / 3 фотографии

По предварительным данным, оккупанты использовали для обстрела областного центра беспилотники-камикадзе типа Shahed-136, а населенных пунктов поблизости – ЗРК С-300.

Один из дронов попал в общественное здание в областном центре. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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В одном из сел Запорожского района три ракеты типа С-300 повредили частные дома и помещение школы.

– Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное – берегите свою жизнь! – призвал руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

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