Пошкоджені будинки та школа: РФ обстріляла Запорізьку область дронами та ракетами
Уночі 23 жовтня російські війська обстріляли Запорізьку область із дронів та зенітно-ракетних комплексів.
За попередніми даними, окупанти використали для обстрілу обласного центру безпілотники-камікадзе типу Shahed-136, а навколишніх населених пунктів – ЗРК С-300.
Один із дронів поцілив у громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
В одному з сіл Запорізького району три ракети типу С-300 пошкодили приватні будинки та приміщення школи.
– Усі живі та неушкоджені! Зруйноване відбудуємо! Головне – бережіть своє життя! – закликав керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух