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Факти / Україна

Пошкоджені будинки та школа: РФ обстріляла Запорізьку область дронами та ракетами

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022

Уночі 23 жовтня російські війська обстріляли Запорізьку область із дронів та зенітно-ракетних комплексів.

Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Обстріл Запоріжжя 23 жовтня 2022
Пошкоджені будинки та школа: РФ обстріляла Запорізьку область дронами та ракетами / 3 фотографии

За попередніми даними, окупанти використали для обстрілу обласного центру безпілотники-камікадзе типу Shahed-136, а навколишніх населених пунктів – ЗРК С-300.

Один із дронів поцілив у громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Зараз дивляться

В одному з сіл Запорізького району три ракети типу С-300 пошкодили приватні будинки та приміщення школи.

– Усі живі та неушкоджені! Зруйноване відбудуємо! Головне – бережіть своє життя! – закликав керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

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