Жовтень, 23 в 12:26

Уночі 23 жовтня російські війська обстріляли Запорізьку область із дронів та зенітно-ракетних комплексів.

Пошкоджені будинки та школа: РФ обстріляла Запорізьку область дронами та ракетами / 3 фотографии

За попередніми даними, окупанти використали для обстрілу обласного центру безпілотники-камікадзе типу Shahed-136, а навколишніх населених пунктів – ЗРК С-300.

Один із дронів поцілив у громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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В одному з сіл Запорізького району три ракети типу С-300 пошкодили приватні будинки та приміщення школи.

– Усі живі та неушкоджені! Зруйноване відбудуємо! Головне – бережіть своє життя! – закликав керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух