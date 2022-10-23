Сбивали дроны: ночью в Киевской области работала ПВО
Требует проверки
Ночью 23 октября в Киевской области были слышны звуки, свидетельствующие о работе противовоздушной обороны.
По предварительной информации, силы ПВО сбивали дроны-камикадзе типа Shahed.
Незадолго после этого в регионе отменили воздушную тревогу.
Сейчас смотрят
Комментариев от областной военной администрации по поводу ночных взрывов пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Виталий Кличко