Октябрь, 23 в 6:21

Ночью 23 октября в Киевской области были слышны звуки, свидетельствующие о работе противовоздушной обороны.

По предварительной информации, силы ПВО сбивали дроны-камикадзе типа Shahed.

Незадолго после этого в регионе отменили воздушную тревогу.

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Комментариев от областной военной администрации по поводу ночных взрывов пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Кличко