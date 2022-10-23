Збивали дрони: уночі в Київській області працювала ППО

Жовтень, 23 в 6:21

Уночі 23 жовтня в Київській області було чутно звуки, що свідчать про роботу протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, сили ППО збивали дрони-камікадзе типу Shahed.

Незадовго після цього в регіоні скасували повітряну тривогу.

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Коментарів від обласної військової адміністрації щодо нічних вибухів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Віталій Кличко