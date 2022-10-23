Збивали дрони: уночі в Київській області працювала ППО
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Уночі 23 жовтня в Київській області було чутно звуки, що свідчать про роботу протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією, сили ППО збивали дрони-камікадзе типу Shahed.
Незадовго після цього в регіоні скасували повітряну тривогу.
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Фото: Віталій Кличко