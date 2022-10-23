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Факти / Україна

Збивали дрони: уночі в Київській області працювала ППО

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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збитий дрон-камікадзе

Уночі 23 жовтня в Київській області було чутно звуки, що свідчать про роботу протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, сили ППО збивали дрони-камікадзе типу Shahed.

Незадовго після цього в регіоні скасували повітряну тривогу.

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Фото: Віталій Кличко

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