Октябрь, 24 в 20:33

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призывает исключить российский Красный Крест из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В связи с тем, что организация в РФ собирает средства для поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, омбудсмен требует:

признать деятельность Российского общества Красного Креста такой, что нарушает Женевские конвенции и устав МФКК;

исключить его из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;

запретить использование эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца;

прекратить международное финансирование Российского общества Красного Креста и МККК в России.

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Лубинец подчеркнул, что одним из основных принципов Международного движения Красного Креста является “нейтральность”, поэтому организация не может принимать какую-либо сторону в вооруженных конфликтах.

– Выходит, что Российский Красный Крест занимается поддержкой мобилизационной кампании, объявленной российским президентом Путиным, и берет дополнительную ответственность за ее обеспечение, тем самым поддерживая кровавую войну, – написал он.

Ранее стало известно, что российский Красный Крест собирает средства в поддержку семей мобилизованных россиян, отправляемых на захватническую войну в Украину.

Об этом свидетельствует информация на сайте. Руководитель организации в РФ Павел Савчук утверждает, что российские военные “сталкиваются с рядом трудностей”, а их семьи “испытывают тревогу” и “требуют финансовой и гуманитарной помощи”.