Жовтень, 24 в 20:33

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець закликає виключити російський Червоний Хрест з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

У зв’язку з тим, що організація в РФ збирає кошти для підтримки сімей мобілізованих та військовослужбовців, омбудсмен вимагає:

визнати діяльність російського товариства Червоного Хреста такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФЧХ;

виключити його з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

заборонити використання ним емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця;

припинити міжнародне фінансування російського товариства Червоного Хреста та МКЧХ в Росії.

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Лубінець наголосив, що одним з основних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста є “нейтральність”, тому організація не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах.

– Виходить, що російській Червоний Хрест займається підтримкою мобілізаційної кампанії, оголошеної російським президентом Путіним, та бере додаткову відповідальність за її забезпечення, тим самим підтримуючи криваву війну, – написав він.

Раніше стало відомо, що російський Червоний Хрест збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян, яких відправляють на загарбницьку війну в Україну.

Про це свідчить інформація на сайті. Керівник організації в РФ Павло Савчук стверджує, що російські військові “стикаються із низкою труднощів”, а їхні сім’ї “відчувають тривогу” і “потребують фінансової й гуманітарної допомоги”.