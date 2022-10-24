ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию Зоопарк-1 в Херсонской области
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны в течение боевого дня 23 октября выполнили 130 огневых задач.
– Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее длинная армия мира, вновь уменьшилась на семь рашистов.
Также наши военные уничтожили радиолокационную станцию Зоопарк-1 в Херсонской области, – сообщили о потерях врага в Оперативном командовании Юг.
Российские оккупанты, добавляют в ОК Юг, шесть раз атаковали авиацией украинские позиции и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района.
Минометный огонь захватчики открывали по прибрежной полосе Очаковской общины. Обошлось без потерь.
В Черном море общая численность корабельной группировки РФ составляет 11 кораблей и катеров, в том числе три больших десантных корабля и два носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом 16 Калибров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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