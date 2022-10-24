ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію Зоопарк-1 на Херсонщині

Жовтень, 24 в 6:24

Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони впродовж бойового дня 23 жовтня виконали 130 вогневих завдань.

– Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу, знов зменшилась на сім рашистів. Також радіолокаційній станції Зоопарк-1 наші бійці вкоротили віку на Херсонщині, – повідомили про втрати ворога в Оперативному командуванні Південь.

Натомість російські окупанти, додають в ОК Південь, шість разів атакували авіацією українські позиції та вивільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.

Мінометний вогонь загарбники відкривали по прибережній смузі Очаківської громади. Минулося без втрат.

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У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання РФ становить 11 кораблів та катерів, зокрема три великих десантних кораблі та два носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом 16 Калібрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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