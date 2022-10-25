Октябрь, 25 в 0:57

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о “грязной бомбе”.

Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ известно о заявлениях России о якобы деятельности по производству ядерного оружия на двух объектах в Украине.

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Он отметил, что эти объекты находятся под гарантиями агентства и регулярно испектируются.

– МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы отвечали декларациям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено ни одной незадекларированной ядерной деятельности или материалов, – отметил Гросси.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил в Украину экспертов МАГАТЭ, чтобы опровергнуть выдумки Москвы.

Напомним, что в воскресенье, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Франции, Британии и Турции, которым рассказал, что Украина якобы готовит “провокации” с использованием “грязной бомбы”.

Источник: IAEA