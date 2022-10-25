Жовтень, 25 в 0:57

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про “брудну бомбу”.

Про це заявив генеральний директор організації Рафаель Ґроссі.

За його словами, МАГАТЕ відомо про заяви Росії щодо нібито діяльності з виробництва ядерної зброї на двох об’єктах в Україні.

Зараз дивляться

Він наголосив на тому, що ці об’єкти перебувають під гарантіями агентства й регулярно іспектуються.

– МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об’єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів, – зазначив Ґроссі.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив в Україну експертів МАГАТЕ, щоб спростувати вигадки Москви.

Нагадаємо, що у неділю, 23 жовтня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Франції, Британії та Туреччини, яким розповів, що Україна нібито готує “провокації” з використанням “брудної бомби”.

Джерело: IAEA