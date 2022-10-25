Жовтень, 25 в 6:59

За добу на південному напрямку воїни Сил оборони України знищили щонайменше 40 окупантів, три танки, зенітно-ракетний комплекс Оса.

Про це йдеться у зведенні від Оперативного командування Південь.

Загарбники щосили намагаються вести оборону та утримати зайняті рубежі.

Зараз дивляться

Ворог гатив по наших позиціях та прилеглих до лінії фронту громадах, зокрема із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів.

Двічі за день окупанти намагалися йти в наступ, проте під щільним нашим вогнем зазнали втрат і відступили.

В Оперативному командуванні Південь назвали втрати противника за минулу добу, а саме: 40 окупантів, три танки, ЗРК Оса, шість одиниць бронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.

Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, затрофеєно російський Урал.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 11 кораблів, серед яких три великі десантні кораблі та два надводні носії Калібрів, додали в ОК Південь.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 244 дні.