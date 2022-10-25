Німеччина готова надати Україні €20 млн на обладнання для критичної інфраструктури

Жовтень, 25 в 13:56

Німеччина виділить Україні €20 млн на закупівлю резервного обладнання. Воно допоможе реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він наголосив, що таких попередніх домовленостей було досягнуто під час зустрічі з міністром Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

За його словами, уже найближчим часом українська та німецького сторона фіналізують цю домовленість.

Зараз дивляться

– В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно максимально забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою, – наголосив він.

Олексій Чернишов додав, що на виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, передусім мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.

Міністр запевнив, що альтернативні джерела енергії в Україні будуть.

До слова, днями глава компанії Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде “найгіршою в історії України”. За його словами, в Україні очікуються постійні перебої з електрикою та неодноразові проблеми з опаленням.

Фото: Олексій Чернишов