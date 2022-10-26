Октябрь, 26 в 15:30

Дождливая погода имеет определенное влияние на продвижение Вооруженных сил на Юге Украины. Но она не может остановить контрнаступление украинских войск.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Даже погода на нашей стороне. Она замедляет не только наше продвижение, но существенно мешает и российским оккупантам. Ведь у них задача еще сложнее – россиянам нужно обустраивать новые рубежи обороны, поскольку старые уже потеряны, – объяснила она.

Наталья Гуменюк также напомнила, что продвижение – это не всегда километры освобожденных территорий. На определенном этапе это еще и контрбатарейное противостояние.

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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области немного замедляют дожди.

Однако он отметил, что украинские защитники постепенно освобождают от российских захватчиков населенные пункты.