Жовтень, 26 в 15:30

Дощова погода має певний вплив на просування Збройних сил на Півдні України. Але вона не може зупинити контрнаступ українських військ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Навіть погода на нашому боці. Вона уповільнює не лише наше просування, а й суттєво заважає і російським окупантам. Адже в них завдання ще важче – росіянам потрібно облаштовувати нові рубежі оборони, оскільки старі вже втрачені, – пояснила вона.

Наталія Гуменюк також нагадала, що просування – це не завжди кілометри визволених територій. На певному етапі це ще й контрбатарейне протистояння.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області трохи сповільнюють дощі.

Однак він зауважив, що українські захисники поступово звільняють від російських загарбників населені пункти.